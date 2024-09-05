Дюков рассказал, когда Россия вернется на международную арену

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что Россия может вернуться к международным соревнованиям уже в конце сентября. Его слова приводит РИА Новости.

«Лето — время отпусков, также проводился Евро. Начался сентябрь, может быть, будут приняты какие-то решения касательно возвращения наших сборных. Могут ли они быть приняты на исполкоме в конце месяца? Возможно», — заявил Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

В сентябре сборная России по футболу проведет еще один матч — 5 сентября был обыгран Вьетнам со счетом 3:0, 7 сентября состоится игра против Таиланда.

Ранее эксперт сравнил Вьетнам с одним из прошлых соперников сборной России.