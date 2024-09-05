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Сергееву предсказали много голов в «Крыльях Советов»

Экс-футболист Канчельскис: Сергеев – молодец, что перешел в «Крылья»

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Михаил Киреев/РИА Новости

Звездный в прошлом отечественный футболист Андрей Канчельскис высказался о перспективах нападающего Ивана Сергеева, вернувшегося из санкт-петербургского «Зенита» в самарские «Крылья Советов» после двух с половиной лет выступлений в Северной столице.

«У Сергеева будет игровая практика, поэтому отношусь положительно к этому переходу. Это правильное решение для всех. Человек хочет играть в футбол. Он — молодец, сделал серьезный шаг. Мог оставаться в «Зените», но он там мало играет, больше сидит на скамейке. Радует, что у него есть желание больше выходить на поле», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

При этом специалист считает, что 29-летний форвард будет много забивать в Самаре, станет лучшим бомбардиром своего нового-старого клуба, а также войдет в пятерку лучших бомбардиров всей Российской премьер-лиги.

В текущем сезоне Сергеев выходил на поле в трех матчах РПЛ в составе «Зенита», не отметившись результативными действиями. В последнее время чемпионы России купили двух новых нападающих – аргентинца Лусиано Гонду из «Архентинос Хуниорс» и Александра Соболева из московского «Спартака».

Ранее родившийся в России вратарь сборной Вьетнама рассказал об интересе «Динамо».

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