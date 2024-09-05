Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень сборной Вьетнама после победы в товарищеском матче. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Надо сравнивать с чем-то. Если взять Европу — не самый сильный уровень. Но, в целом, команда неплохая, доставили нам проблем», — заявил Карпин.

Матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем матче сборная России сыграет против Таиланда 7 сентября. Встреча также состоится в Ханое.

Ранее экс-тренер сборной России заявил, что Вьетнам и Таиланд могут создать проблемы.