Сборная России разгромила Вьетнам

Сборная России разгромила команду Вьетнама в товарищеской встрече, проходившей на стадионе «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам).

Матч завершился со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

В следующем матче сборная России сыграет с Таиландом также в Ханое 7 сентября.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее экс-тренер сборной России заявил, что Вьетнам и Таиланд могут создать проблемы.