Президент РФС отреагировал на трансфер Соболева в «Зенит»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на переход нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит». По его словам, это не стало удивлением. Слова главы РФС приводит ТАСС.

«Не следил за этим внимательно, но я давно в футболе, меня сложно чем-то удивить. Надеюсь, этот переход пойдет на благо Соболеву — игроку, который привлекался в сборную России», — заявил Дюков.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее сообщалось, что «Зенит» вернул нападающего Ивана Сергеева в «Крылья Советов».