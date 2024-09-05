Экс-игрок «Рубина» не считает позором гол Вьетнама в ворота сборной России

Если сборная России пропустит мяч от национальной команды Вьетнама в товарищеском матче, это не будет позором. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший футболист казанского «Рубина», двукратный чемпион России Алексей Попов.

«Не думаю, что если сборная пропустит от Вьетнама, это будет позором. В футболе всякое бывает, можно с 60 метров забить неожиданный мяч. Мы все надеемся, что Россия выиграет и забьет три-четыре гола и сделает это легко», — сказал Попов.

Известный в прошлом футболист подчеркнул, что легкая победа не означает счет 10:0. По словам Попова, российские игроки имеют возможность выиграть матч, не напрягаясь. Вместе с тем, он не исключил, что в составе сборной России отдельные футболисты могут играть вполсилы.

Матч между сборными Вьетнама и России проходит в настоящее время в Ханое. На момент написания новости счет в игре не открыт. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

В 2024 году сборная России провела две товарищеские игры. В марте в Москве она разгромила Сербию 4:0, а в июне с аналогичным счетом взяла верх над сборной Белоруссии в Минске. До этого сборная России в 2023 году одержала разгромную победу над кубинскими футболистами со счетом 8:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Вьетнамом.