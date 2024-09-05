«Зенит» вернул нападающего Сергеева в «Крылья Советов»

Петербургский «Зенит» на официальном сайте объявил, что российский нападающий Иван Сергеев переходит обратно в самарские «Крылья Советов».

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Ивана Сергеева за трудолюбие, самоотдачу, командный характер и те голы, что навсегда вошли в победную историю петербургского клуба. Спасибо за все и удачи, Ваня!» — указано в сообщении клуба.

Ранее в СМИ появлялась информация, что сумма сделки составит 200 млн рублей, а Сергеев подпишет с «Крыльями» контракт на три года.

До перехода в «Зенит» Сергеев выступал за «Крылья Советов». В Санкт-Петербурге он провел последние два с половиной года, но окончательно потерял место в составе в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне он сыграл 26 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых записал на свой счет шесть голов.

Сообщалось, что для его ухода чемпионам России нужно приобрести нападающего с российским паспортом, которым стал Александр Соболев. В текущем сезоне на счету Сергеева три матча в РПЛ за «Зенит» без результативных действий.

Ранее «Спартак» вышел из переговоров по лидеру «Краснодара».