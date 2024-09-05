Сборная России объявила состав на матч со Вьетнамом

Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч против национальной команды Вьетнама.

Россия: Лунев, Круговой, Морозов, Литвинов, Караваев, Кузяев, Карпукас, Кривцов, Пиняев, Мусаев, Обляков.

Игра пройдет в Ханое, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Следующий матч сборная России проведет 7 сентября против Таиланда.

В 2024 году сборная России провела две товарищеские игры. В марте в Москве она разгромила Сербию 4:0, а в июне с аналогичным счетом взяла верх над сборной Белоруссии в Минске. До этого сборная России в 2023 году одержала разгромную победу над кубинскими футболистами со счетом 8:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

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