Черчесов похвастался знанием казахского языка

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов отказался от услуг переводчика на пресс-конференции после того, как получил от журналиста вопрос на казахском языке. Об этом сообщает Sport24.

«Я понял уже, что он сказал. Я же изучаю язык», — заявил специалист.

Ранее российский специалист во время пресс-конференции, которая проходила в конце июня, возмутился, что один из журналистов задал ему вопрос на казахском языке. Позднее стало известно, что специалист начал изучение казахского языка.

До Черчесова пост наставника казахстанской сборной занимал Магомед Адиев, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Ранее Черчесов рассказал, есть ли у «Спартака» прогресс под руководством Деяна Станковича.