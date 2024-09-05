«Нет ответа»: Медведев не смог объяснить поражение от Синнера

Российский теннисист Даниил Медведев не смог точно объяснить, почему проиграл первой ракетке мира, итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open). Его слова приводит The Tennis Letter в социальной сети X.

«В теннисе так бывает, иногда ты не знаешь точной причины. Так что это может быть что угодно. Я имею в виду, что он играл хорошо. Может быть, его мяч, его удар. Это может быть что угодно. У меня пока нет ответа, и, вероятно, не будет, почему именно это произошло», — заявил он.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 40 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 в пользу Синнера. Итальянец выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 15. На счету Медведева пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. В полуфинале итальянский теннисист сразится с британским спортсменом Джеком Дрэйпером.

Российский теннисист выиграл Открытый чемпионат США в 2021 году, а в 2023 году он дошел до финала US Open, где уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который в этом сезоне уже завершил выступление на турнире. Тот матч завершился в трех сетах. Поединок закончился со счетом 3:6, 6:7, 3:6.

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