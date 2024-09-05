Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синнер назвал секрет победы над Медведевым на US Open

Теннисист Синнер объяснил свою победу над Медведевым на US Open

close
Issei Kato/Reuters

Первая ракетка мира Янник Синнер, который представляет Италию, раскрыл, какой аспект в его игре помог одолеть представителя России Даниила Медведева в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open). Его слова передает «Чемпионат.com».

«29 удачных выходов к сетке из 33? Мы много работаем над этим аспектом. Я смог прибавить. Мне это помогло, я играл разнообразно и очень доволен. Посмотрим, что будет дальше. Спасибо за поддержку. Люблю играть вечером в Нью-Йорке. Увидимся через пару дней. Я очень жду, это мой первый полуфинал здесь», — заявил теннисист на корте после победы.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 40 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 в пользу Синнера. Итальянец выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 15. На счету Медведева пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. В полуфинале итальянский теннисист сразится с британским спортсменом Джеком Дрэйпером.

Ранее Медведева сравнили с художником Сальвадором Дали.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами