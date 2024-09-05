Синнер назвал секрет победы над Медведевым на US Open

Первая ракетка мира Янник Синнер, который представляет Италию, раскрыл, какой аспект в его игре помог одолеть представителя России Даниила Медведева в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open). Его слова передает «Чемпионат.com».

«29 удачных выходов к сетке из 33? Мы много работаем над этим аспектом. Я смог прибавить. Мне это помогло, я играл разнообразно и очень доволен. Посмотрим, что будет дальше. Спасибо за поддержку. Люблю играть вечером в Нью-Йорке. Увидимся через пару дней. Я очень жду, это мой первый полуфинал здесь», — заявил теннисист на корте после победы.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 40 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 в пользу Синнера. Итальянец выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 15. На счету Медведева пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. В полуфинале итальянский теннисист сразится с британским спортсменом Джеком Дрэйпером.

Ранее Медведева сравнили с художником Сальвадором Дали.