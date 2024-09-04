Россиянка Шабалина выиграла еще одно золото Паралимпиады

Многократная чемпионка мира и Европы, российская параспортсменка Валерия Шабалина одержала победу на дистанции 200 метров комплексным плаванием на Паралимпиаде‑2024 в Париже в классификации SМ14.

Россиянка показала на дистанции результат 2 минуты 22,4 секунды. Второе место заняла британка Поппи Маскилл (+1,53), бронзу завоевала японка Айра Киносита (+3,56).

Медаль Шабалиной стала 12-й золотой наградой в активе российских паралимпийцев. Также спортсмены завоевали 16 серебряных и 15 бронзовых наград.

Шабалина — трехкратная паралимпийская чемпионка Игр-2020 в Токио. В Париже она также завоевала золотую медаль на дистанции 200 м вольным стилем. Она преодолела дистанцию за 2.05,10. Второй стала британка Поппи Маскилл (2.07,16). Бронза также отправилась в Британию — третьей стала Луиз Фиддс (2.07,91). На счету Шабалиной еще и бронзовая награда — на дистанции 100 м баттерфляем. Золото в этом виде досталось Поппи Маскилл.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее тренер Шабалиной назвала золото Паралимпиады‑2024 самым сложным в карьере.