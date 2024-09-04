Теннисиста Медведева сравнили с художником Дали

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара сравнил спортсмена с испанским живописцем Сальвадором Дали. Его слова приводит французское издание L'Equipe.

«Если бы я сравнил Даниила с художником, вы бы ожидали, что он нарисует прямую линию. Но это не про него. Он делает кривые линии, и создается впечатление, что это ни на что не похоже, что это Сальвадор Дали», — заявил специалист.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open) Медведев сразится с первым номером рейтинга, итальянским теннисистом Янником Синнером. Игра состоится в ночь на 5 сентября, ориентировочное время начала — 3:00 по московскому времени.

Медведев вышел в 1/4 финала US Open, обыграв в матче четвертого круга португальца Нуну Боржеша. Игра, которая продолжалась 1 час 51 минуту, завершилась со счетом 6:0, 6:1, 6:3.

Медведев посеян на Открытом чемпионате США по теннису под пятым номером.

Российский теннисист выиграл Открытый чемпионат США в 2021 году, а в 2023 году он дошел до финала US Open, где уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который в этом сезоне уже завершил выступление на турнире. Тот матч завершился в трех сетах. Поединок закончился со счетом 3:6, 6:7, 3:6.

Ранее Александр Зверев проиграл на US Open.