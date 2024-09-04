Сборной России предрекли непростые игры с Вьетнамом и Таиландом

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что болельщикам хочется получить удовольствие от предстоящих игр национальной команды с Вьетнамом и Таиландом. Его слова приводит «Советский спорт».

«Очень непросто будет даже с Вьетнамом и Таиландом – сейчас все умеют играть. Несмотря на то, что это товарищеские матчи, нужно настраиваться, помнить, что сборная – лицо страны. Все болельщики, независимо от клубных пристрастий, следят за национальной командой», — заявил он.

Сборная России проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

В 2024 году сборная России провела две товарищеские игры. В марте в Москве она разгромила Сербию 4:0, а в июне с аналогичным счетом взяла верх над сборной Белоруссии в Минске. До этого сборная России в 2023 году одержала разгромную победу над кубинскими футболистами со счетом 8:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Карпин назвал цель в матче со сборной Вьетнама.