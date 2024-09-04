«Флаг ему в руки»: Романцев об уходе Соболева в «Зенит»

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев признался, что не видит поводов для обсуждения перехода российского нападающего Александра Соболева из столичного клуба в петербургский «Зенит». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Как говорится, флаг ему в руки. Признаюсь, не очень верю в то, что Александр уж очень рвался в Питер, поскольку не знаю истинных причин. А они могут быть самыми разными — более выгодный контракт, желание проверить себя в новом клубе, доказать кому-то, что он большой игрок», — заявил Романцев.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Соболев рассказал, когда принял решение уйти из «Спартака».