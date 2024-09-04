Соболев рассказал, когда принял решение уйти из «Спартака»

Форвард петербургского «Зенита» Александр Соболев признался, что мысли об уходе из московского «Спартака» у него появились в октябре 2023 года, передает сайт клуба с берегов Невы.

«Впервые я сказал руководителям «Спартака» о том, что хочу уйти, в октябре. Сначала я сказал в октябре, потом на сборах», — сказал Соболев.

Соболев перешел в «Зенит» за сумму порядка €10 млн после того, как был отстранен от работы с командой главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем. В «Зените» форвард получил седьмой номер, но пока еще не выходил на поле. За «Спартак» в текущем чемпионате Российской премьер-лиги он провел матч первого тура с «Оренбургом» (0:2) – единственный, в котором красно-белые уступили в чемпионате.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Соболев рассказал о своей роли в «Зените».