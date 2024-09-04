Воспитанник ЦСКА сравнил чемпионаты России и Вьетнама

Воспитанник футбольного клуба ЦСКА Виктор Ле перед матчем сборной России с командой Вьетнама сравнил уровни чемпионатов этих стран. Слова игрока приводит «Чемпионат».

«Уровень во Вьетнаме хороший, сейчас стараются развивать. Он ещё не достиг уровня России, но я вижу потенциал, они работают. Чемпионат тут похуже, чем в России, но регулярно приглашают сильных иностранцев. Недавно появился VAR», — заявил Ле.

20-летний футболист играет во Вьетнаме с 2023 года. Сначала он представлял клуб «Биньдинь», а сейчас выступает за «Хонглинь Хатинь».

Сборная России проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее футболист молодежной сборной России рассказал о настрое на игры с Вьетнамом.