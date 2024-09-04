Эксперт объяснил лидерство «Зенита» в РПЛ

Бывший футболист Сергей Кирьяков объяснил, почему «Зенит» лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ). на его взгляд, это происходит благодаря ошибкам конкурентов. Слова экс-игрока приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Соперники допускают ошибки, недобирают очки, имеют определенные проблемы. «Зенит», как и в прошлом чемпионате, лидирует за счет этих ошибок конкурентов, но питерцы тоже не безупречны», — заявил Кирьяков.

Петербургский «Зенит» обыграл «Пари НН» в матче седьмого тура РПЛ со счетом 3:0.

Дубль в этой встрече оформил аргентинский новичок «Зенита» Лусиано Гонду — он забил на 30-й и 56-й минутах. Третий мяч в этом матче забил бразилец Вендел на 69-й минуте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Благодаря этой победе, «Зенит» вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе петербуржцев 17 очков после семи стартовых встреч.

В следующей встрече в РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с московским ЦСКА. Встреча состоится 14 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее главный тренер ЦСКА рассказал о подготовке к матчу с «Зенитом».