Карпин назвал цель в матче со сборной Вьетнама

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что задачей команды в матче со сборной Вьетнама будет победа. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Наша цель, как и у Вьетнама — победить. Для нас это важный выезд и важная игра. У нас не так много матчей, отношение к ним очень серьезное», — заявил Карпин.

Сборная России проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее футболист молодежной сборной России рассказал о настрое на игры с Вьетнамом.