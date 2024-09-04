Соболев рассказал о своей роли в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что готов сыграть на любой позиции, на которой ему скажет главный тренер петербуржцев Сергей Семак. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Зависит от тренера. Если мне скажут играть правого защитника, значит, буду играть правого защитника. Но, конечно, нападающий — моя профильная позиция», — сказал Соболев.

Соболев перешел в «Зенит» за сумму порядка €10 млн после того, как был отстранен от работы с командой главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем. В «Зените» форвард получил седьмой номер, но пока еще не выходил на поле. За «Спартак» в текущем чемпионате Российской премьер-лиги он провел матч первого тура с «Оренбургом» (0:2) – единственный, в котором красно-белые уступили в чемпионате.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Артем Дзюба тремя словами отреагировал на переход Соболева в «Зенит».