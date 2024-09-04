Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Соболев рассказал о своей роли в «Зените»

Соболев: если мне скажут играть правого защитника, значит, буду это делать

close
ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев заявил, что готов сыграть на любой позиции, на которой ему скажет главный тренер петербуржцев Сергей Семак. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Зависит от тренера. Если мне скажут играть правого защитника, значит, буду играть правого защитника. Но, конечно, нападающий — моя профильная позиция», — сказал Соболев.

Соболев перешел в «Зенит» за сумму порядка €10 млн после того, как был отстранен от работы с командой главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем. В «Зените» форвард получил седьмой номер, но пока еще не выходил на поле. За «Спартак» в текущем чемпионате Российской премьер-лиги он провел матч первого тура с «Оренбургом» (0:2) – единственный, в котором красно-белые уступили в чемпионате.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее Артем Дзюба тремя словами отреагировал на переход Соболева в «Зенит».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами