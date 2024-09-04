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Полузащитник «Амкала» не считает свой клуб фаворитом в матче Кубка России

Медийный футболист Маврин: в Кубке России нет фаворитов

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Звездный полузащитник медийного футбольного клуба «Амкал» Василий Маврин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем матче третьего раунда Пути регионов Кубка России между «Амкалом» и «Космосом» из Долгопрудного, отказавшись признать свою команду фаворитом противостояния.

«В Кубке России не может быть фаворитов. Кубок – это матч один, в котором могут вылететь как фавориты, так и андердоги. Поэтому будем смотреть, будем готовиться. С нетерпением ждем матч», — считает Маврин.

Букмекеры считают «Амкар» фаворитом в матче с «Космосом», который пройдет на стадионе «Салют» в Долгопрудном, домашней арене номинальных гостей встречи. В первом раунде Пути регионов «Амкал» со счетом 8:1 разгромил «Коломну» из Второй лиги Б, а во второй стадии со счетом 2:0 победил московский «Велес», одного из лидеров «золотой» группы Второй лиги А. На счету Маврина первый забитый мяч, ставший победным. В случае победы в матче третьего раунда, «Амкал» превзойдет свое лучшее достижение в Кубке России и повторит рекорд медийных команд в турнире, установленный в прошлом году «2DROTS».

Ранее главный тренер ЦСКА рассказал о подготовке к матчу с «Зенитом».

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