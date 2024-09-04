Масалитин заявил, что не знает уровень соперников сборной России

Бывший футболист Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что сборная Вьетнама не захочет проигрывать дома национальной команде России с крупным счетом.

«Я не смотрел матчи Вьетнама и Таиланда. Вьетнам дома не захочет проигрывать с двузначным счетом. Лично я жду упорной борьбы», — сказал Масалитин.

Сборная России проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее футболист молодежной сборной России рассказал о настрое на игры с Вьетнамом.