Масалитин о матчах сборной с Вьетнамом и Таиландом: эти матчи ничего не значат

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» поделился ожиданиями от матчей сборной России с Вьетнамом и Таиландом, заявив, что эти матчи ничего не значат.

«Я думаю, Карпин будет экспериментировать просматривать футболистов. Эти матчи ничего не значат. Думаю, ждать крупных побед не стоит, нашу сборную еще ждет акклиматизация», — сказал Масалитин.

Сборная России проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Валерий Карпин заявил, что у него есть четкое понимание для чего сборная России играет.