Дегтярев призвал не критиковать выступающих в нейтральном статусе россиян

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев призвал не критиковать спортсменов, которые принимают участие в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«К сожалению, наши спортсмены выступают под нейтральным флагом. Почему на них ополчились? Они не отказывались от флага и гимна. Но это все временно. Вернутся наши и флаг, и гимн — мы над этим работаем», — заявил Дегтярев.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отобрал олимпийскую медаль у российской бегуньи.