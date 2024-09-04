Назван клуб РПЛ с лучшим составом

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ходе чемпионской гонки в Российской премьер-лиге.

«Если смотреть по тому, что мы сегодня видим, то «Спартак» абсолютно может бороться с «Зенитом». Как могут бороться и «Краснодар», «Динамо». Но, опять же, все зависит от длинной дистанции. В семи турах может бороться практически любая команда. Мы видели, как «Спартак» играл с «Зенитом» в Санкт-Петербурге и ни в чем не уступил. Но если брать чемпионство, то по составу, мне кажется, «Зенит» все равно всех превосходит. Как бы там ни было, это 30 игр чемпионата плюс кубковые игры», — считает Деменко.

После семи туров «Зенит» лидирует в чемпионате с 17 очками, «Краснодар» и «Локомотив» набрали по 15 баллов, у «Спартака» 14 очков, а «Динамо» и ЦСКА отстают еще на один балл. «Зенит» выиграл шесть последних чемпионатов РПЛ.

Ранее стало известно, приедет ли Сафонов в сборную России из «ПСЖ».