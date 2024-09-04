Вратарь сборной Вьетнама рассказал о задевших его соотечественников словах Карпина

Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг поделился мнением о реакции своих соотечественников на высказывания главного тренера сборной России Валерия Карпина, который заявил о нежелании играть с вьетнамской командой. Об этом написал «Спорт-Экспресс».

Данг отметил, что слова тренера задели вьетнамцев.

«Но я как профессиональный футболист понимаю, что у них начался сезон, а ребятам нужно лететь практически на другой конец света, чтобы провести товарищеские игры в сложившейся ситуации», — сказал он.

Голкипер подчеркнул, что приезд сборной России — это важное событие для Вьетнама. «Ребята в любом случае не пожалеют, что прилетят сюда. Уверен на сто процентов: когда они побывают здесь (кто-то, возможно, впервые), им точно понравится. Обязательно еще прилетят сюда в свои отпуска с семьями»», — добавил Данг.

Карпин, комментируя матчи с Вьетнамом и Таиландом, отметил, что «были варианты и хуже».

«Вы думаете, что кто-то из РФС или тренерского штаба рвался поехать во Вьетнам? Все хотят играть с более сильными соперниками и именно в России», — заявил он.

Сборная России сыграет с Вьетнамом 5 мая, а через два дня встретится с Таиландом. Оба матча пройдут на национальном стадионе «Ми Динь» в Ханое.

Российскому футбольному тренеру Карпину 55 лет, ранее он играл как полузащитник. Он стал главным тренером сборной России в 2021 году, а клуба «Ростов» — в 2022 году. Также сообщается, что он был автором первого гола в постсоветской истории сборной России.

Ранее родившийся в России вратарь сборной Вьетнама рассказал об интересе «Динамо».