Назван главный фаворит РПЛ

Бывший футболист Максим Деменко, во время профессиональной карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Просто приятно, что, как бы ни укреплялся и ни вкладывал финансы «Зенит», мы видим, что другие топ-команды так же бьются с «Зенитом». Это делает интересным чемпионат. Хотя, думаю, те же «Динамо» и «Спартак» тратят сейчас не меньше. «Краснодар»… Ну, он поменьше, наверное, там своя специфика с ориентацией на воспитанников. Но как долго они вытерпят этот марафон – большой вопрос. Тот же «Зенит» сейчас наберет, а у «Динамо» и «Краснодара», допустим, потери пойдут, и ситуация может поменяться», — подчеркнул Деменко.

После семи туров «Зенит» вернулся на первое место в РПЛ, набрав 17 очков. Второе и третье места занимают «Краснодар» и «Локомотив», набравшие по 15 баллов, «Спартак» с 14 очками идет четвертым, а на один балл от него отстают столичные «Динамо» и ЦСКА.

Ранее Деменко оценил возможный переход Ивана Сергеева в «Крылья Советов».