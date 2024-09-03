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В Госдуме заявили, что весь негатив на Паралимпиаде только помогает завоевывать награды

Свищев: препоны и хамство только закаляют наших паралимпийцев в Париже

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Алексей Даничев/РИА Новости

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев заявил, что хамство со стороны соперников и чиновников лишь закаляет российских паралимпийцев и помогает им завоевывать медали на Паралимпиаде‑2024 в Париже. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Выступление наших спортсменов в Париже показывает, что нас ничто не может остановить. Любые препоны, любое хамство со стороны соперников и чиновников только закаляет наших спортсменов — они ставят мировые рекорды и берут золотые медали», — заявил Свищев.

На момент написания новости россияне завоевали 9 золотых, 15 серебряных и 14 бронзовых наград на Паралимпиаде-2024.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее россиянка рассказала об отношении к ним на Паралимпиаде.

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