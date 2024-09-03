Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Агент турецкого футболиста рассказал о том, что игрок не перейдет в «Спартак»

Агент футболиста «Бешикташа» Кылычсоя заявил, что он не перейдет в «Спартак»

close
semihkilicsoy9/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Агент полузащитника «Бешикташа» Семиха Кылычсоя Эрк Торос рассказал о том, что они не получали предложения о переходе от московского «Спартака». Слова представителя приводит «Спорт-Экспресс».

«Интерес из России? Это неправда», — заявил агент.

19-летний Кылычсой дебютировал в составе «Бешикташа» в феврале 2023 года. В июле того же года футболист впервые отличился в еврокубках — он забил албанской «Тиране» в матче Лиги конференций.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €12 млн. В нынешнем сезоне футболист отдал две результативные передачи в пяти играх.

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» одержал победу над «Рубином» со счетом 1:0, автором единственного мяча стал аргентинский полузащитник москвичей Эсекьель Барко, реализовавший пенальти. После этого успеха красно-белые набрали 14 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Зенита». 15 сентября «Спартак» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо».

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что турнирная таблица в РПЛ поменяется еще много раз.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами