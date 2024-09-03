Агент турецкого футболиста рассказал о том, что игрок не перейдет в «Спартак»

Агент полузащитника «Бешикташа» Семиха Кылычсоя Эрк Торос рассказал о том, что они не получали предложения о переходе от московского «Спартака». Слова представителя приводит «Спорт-Экспресс».

«Интерес из России? Это неправда», — заявил агент.

19-летний Кылычсой дебютировал в составе «Бешикташа» в феврале 2023 года. В июле того же года футболист впервые отличился в еврокубках — он забил албанской «Тиране» в матче Лиги конференций.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €12 млн. В нынешнем сезоне футболист отдал две результативные передачи в пяти играх.

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» одержал победу над «Рубином» со счетом 1:0, автором единственного мяча стал аргентинский полузащитник москвичей Эсекьель Барко, реализовавший пенальти. После этого успеха красно-белые набрали 14 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на три балла отставая от лидирующего «Зенита». 15 сентября «Спартак» сыграет в гостях против махачкалинского «Динамо».

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что турнирная таблица в РПЛ поменяется еще много раз.