Российский паралимпиец заявил о желании обыграть многократного чемпиона Игр

Российский пловец Владимир Сотников заявил о желании обыграть 21-кратного чемпиона Паралимпийских игр белоруса Игоря Бокого. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Он 21‑кратный чемпион Паралимпиад, сильный парень. Надеюсь, я буду одним из первых, кто обгонит его», — заявил Сотников.

Бокий выиграл заплыв на дистанции 200 метров комплексом в классе S13 на Паралимпиаде-2024 в Париже с мировым рекордом — 2:02.03. Вторым стал француз Алекс Портал с результатом 2:06.66 .Сотников показал третий результат — 2:10.56.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее украинский паралимпиец оскорбил россиянина после поражения.