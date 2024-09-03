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Бывший футболист сборной России оценил возможный переход Сергеева в «Крылья Советов»

Экс-футболист Деменко: Сергеев будет хорошим приобретением для «Зенита»

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Михаил Киреев/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время профессиональной карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем переходе нападающего Ивана Сергеева из «Зенита» в «Крылья Советов».

«Для «Крыльев», однозначно, это хорошее приобретение. Он в этой команде был, играл, становился как интересный футболист. В «Зените» он приобрел чемпионства. Это будет отличный переход для «Крыльев» — как футболиста и человека. За столько времени мы ни разу не слышали ни о каких проблемах или конфликтах у Сергеева. И теперь он дождался полноценной игровой практики», — отметил Деменко.

До перехода в «Зенит» Сергеев выступал за «Крылья Советов». В Санкт-Петербурге он провел последние два с половиной года, но окончательно потерял место в составе в нынешнем сезоне. Сообщалось, что для его ухода чемпионам России нужно приобрести нападающего с российским паспортом, которым стал Александр Соболев. В текущем сезоне на счету Сергеева три матча в РПЛ за «Зенит» без результативных действий.

Ранее стала известна причина конфликта Соболева со «Спартаком».

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