Назван самый важный игрок «Локомотива»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что «железнодорожники» продлили контракт с 19-летним нападающим Сергеем Пиняевым до 2028 года, чтобы лишить другие клубы возможности увести игрока за низкую цену. Слова Наумова приводит Legalbet.

«Я рад этому продлению. Пиняев — это определяющий игрок основы «Локомотива», перспектива клуба — как футбольная, так и финансовая.

Самое главное, чтобы в контракте Пиняева прописали такую сумму отступных, чтобы обезопасить себя от ухода за копейки. Нужно в таких случаях прописывать максимально возможную сумму», — сказал Наумов.

Экс-президент «Локомотива» отметил, что после периода успешных выступлений в составе «железнодорожников» Пиняеву стоит попробовать силы в команде из европейского топ-чемпионата.

По мнению Наумова, в России Пиняев не сможет получить условия лучше, чем в «Локомотиве». Единственное исключение — петербургский «Зенит», куда этим летом ушел лучший игрок «железнодорожников» прошлого сезона Максим Глушенков.

В сезоне-2024/25 Пиняев принял участие в восьми матчах и записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Ранее известный воспитанник «Спартака» заявил, что хочет добиться успеха в «Локомотиве».