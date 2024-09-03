Трусова вошла в предварительный список участников контрольных прокатов сборной России

Фигуристка Александра Трусова попала в предварительный список участников контрольных прокатов сборной России, которые пройдут 14-15 сентября в Санкт-Петербурге. Список вызванных на контрольные прокаты опубликовала Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в своем Telegram-канале.

Также в список попал муж Трусовой Макар Игнатов.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. 16 августа Евгений Плющенко, под чьим руководством занимается Трусова, рассказал, что нет речи о возвращении фигуристки в спорт, и отметил, что она выступит только на контрольных прокатах.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022).

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