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Тренер Балахнин: «Локомотив» не готов к лидерству в РПЛ

Тренер Балахнин заявил, что «Локомотив» не готов к лидерству в РПЛ

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Алексей Куденко/РИА Новости

Футбольный тренер Сергей Балахнин заявил, что московский «Локомотив» не готов к лидерству в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив успел на старте сезона побыть лидером РПЛ. Это да, но я считаю, что это эпизод. Последний матч с «Краснодаром» показал, что они пока к лидерству не готовы», — сказал Балахнин.

В прошлом туре чемпионата России «Краснодар» обыграл «Локомотив». Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:0.

На пятой минуте встречи счет открыл Виктор Са, в конце первого тайма Эдуард Сперцян ударом с пенальти удвоил преимущество гостей. Джон Кордоба в середине второго тайма установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице чемпионата России петербургский «Зенит» занимает первое место, набрав 17 очков. «Краснодар» занимает вторую строчку, набрав 15 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Локомотив», уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.

Ранее в «Краснодаре» объяснили разгром «Локомотива» в матче РПЛ.

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