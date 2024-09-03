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Российский паралимпиец выиграл золото в забеге на 1500м

Российский паралимпиец Костин завоевал золото в забеге на 1500м

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Stephanie Lecocq/Reuters

Российский легкоатлет Александр Костин стал победителем забега на 1500 метров на Паралимпийских играх в Париже в категории T13 .

Костин показал результат 3 минуты 44,43 секунды. Второе место занял представитель Туниса Руай Джебабли (3.44,67). Замкнул тройку сильнейших россиянин Антон Кулятин (3.44,94).

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее российский пловец Владимир Даниленко выиграл серебро Паралимпийских игр.

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