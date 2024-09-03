Кержаков объяснил, почему он ушел из «Кайрата»

Российский тренер Александр Кержаков объяснил свой уход с поста наставника казахстанского «Кайрата», заявив, что есть ситуации, которые он считает недопустимыми, передает «Чемпионат».

«Для меня есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными в работе. Подробностями я делиться не буду. Пусть они останутся внутри клуба», — сказал Кержаков.

Кержаков возглавил «Кайрат» в мае 2024 года. В чемпионате Казахстана «Кайрат» идет на первом месте, набрав 32 очка после 18 туров.

До «Кайрата» Кержаков возглавлял сербский «Спартак». Под его руководством команда одержала пять побед в 14 матчах высшей лиги Сербии. 13 ноября 2023 года был уволен из «Спартака» — на тот момент клуб находился на 11-м месте в турнирной таблице и одержал всего одну победу в семи последних матчах.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и одна — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Ранее Кержаков проходил стажировку в чемпионате Испании.