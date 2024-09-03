Футболист «Краснодара»: с «Зенитом» можно бороться за победу в РПЛ

Колумбийский полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо заявил, что в клубе мечтают выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Наша мечта — стать чемпионами. Конечно, с «Зенитом» возможно бороться. Мы знаем, что они на первых позициях, но мы работаем», — сказал Кастиньо.

В прошлом туре чемпионата России «Краснодар» обыграл московский «Локомотив». Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:0.

На пятой минуте встречи счет открыл Виктор Са, в конце первого тайма Эдуард Сперцян ударом с пенальти удвоил преимущество гостей. Джон Кордоба в середине второго тайма установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице чемпионата России петербургский «Зенит» занимает первое место, набрав 17 очков. «Краснодар» занимает вторую строчку, набрав 15 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Локомотив», уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.

Ранее легионер «Краснодара» заявил, что наслаждается жизнью в России.