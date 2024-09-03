Футболист «Спартака» не смог вылететь из Москвы в расположение сборной

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде не смог вылететь из Москвы в расположение национальной команды Коста-Рики на сентябрьские матчи, передает Futbolcentroamerica.

Игрок должен был улететь еще 1 сентября, но рейс был перенесен из-за закрытого воздушного пространства в российской столице. Теперь Угальде сможет отправиться в сборную 3 сентября.

6 сентября Коста-Рика сыграет с Гваделупой. 10 сентября костариканцы померятся силами с Гватемалой.

В текущем сезоне чемпионата России Угальде провел семь матчей, забив четыре мяча.

В прошлом туре «Спартак» принимал на своем поле казанский «Рубин». Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в этой встрече забил аргентинец Эсекьель Барко на 74-й минуте с пенальти. Красно-белые с 62-й минуты играли в меньшинстве: красную карточку получил полузащитник Роман Зобнин.

Ранее Угальде заявил, что счастлив в «Спартаке».