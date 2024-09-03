Украинский паралимпиец оскорбил чемпиона Паралимпиады из России

Бронзовый призер Паралимпиады в Париже в прыжках в длину украинец Александр Литвиненко после соревнований оскорбил россиянина Евгения Торсунова, который выиграл золотую медаль. Слова Литвиненко передает Sport24 со ссылкой на украинские СМИ.

«Немножко скребет на душе, что я проиграл этому недоразумению. Я говорю о нейтральном атлете? Если их можно так назвать. Никто не нейтрален. Все они поддерживают СВО», — сказал Литвиненко.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее российский пловец Владимир Даниленко выиграл серебро Паралимпийских игр.