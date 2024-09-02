Россиянин Даниил Медведев вышел в 1/4 финала US Open, обыграв в матче четвертого круга португальца Нуну Боржеша.

Игра, которая продолжалась 1 час 51 минуту, завершилась со счетом 6:0, 6:1, 6:3.

За выход в полуфинал Медведев сразится с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Томми Пол (США). Они выйдут на корт в 3:15 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Медведев посеян на Открытом чемпионате США по теннису под пятым номером. По жеребьевке он попал в верхнюю четверть, где хедлайнером является первый номер рейтинга Янник Синнер. С ним россиянин может встретиться в четвертьфинале.

Российский теннисист выиграл Открытый чемпионат США в 2021 году, а в 2023 году он дошел до финала US Open, где уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который в этом сезоне уже завершил выступление на турнире. Тот матч завершился в трех сетах. Поединок закончился со счетом 3:6, 6:7, 3:6.

Ранее Медведева похвалили за матч с итальянцем Коболли на US Open.