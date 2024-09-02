При крушении Ми-8 на Камчатке погиб финансовый директор РФС

Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин погиб при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщается на официальном сайте союза.

«РФС скорбит вместе с семьями погибших в этой трагедии. Я запомню Арсения как большого профессионала. Он любил футбол и стремился сделать его лучше», — сказал резидент РФС Александр Дюков.

Обломки вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро», который пропал с радаров 31 августа, были найдены 1 сентября в районе горного массива Вачкажец на Камчатке. Изначально на месте крушения обнаружили тела 17 человек. В вертолете летел финдиректор РФС, а также основатели сообщества туроператоров «Большая страна». Всего на борту находились 22 человека, их тела были обнаружены спасателями.

Ранее был раскрыт размер выплат родственникам погибших в катастрофе Ми-8.