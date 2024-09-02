Карпин о сборной России: вариться в своем соку тоже не вариант

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о товарищеских матчах национальной команды против Вьетнама и Таиланда, заявив, что не надо вариться в собственном соку, передает «Чемпионат».

«Вариться в своем соку тоже не вариант. У меня есть четкое понимание для чего мы играем. Нас все равно вернут – год, два, но вернут», — сказал Карпин.

Сборная России проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее французский «ПСЖ» обратился к сборной России с просьбой насчет Матвея Сафонова.