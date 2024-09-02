Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«ПСЖ» обратился к сборной России с просьбой насчет Сафонова

«ПСЖ» попросил сборную России дать сыграть Сафонову за национальную команду

close
PSG

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что французский «ПСЖ» попросил национальную команду дать сыграть вратарю Матвею Сафонову в матче с Таиландом, передает Sport24.

«Мы хотим, чтобы все вратари сыграли. «ПСЖ» просил дать сыграть матч с командой, которая выше по рейтингу. Это будет Таиланд», — сказал Кафанов.

Сборная России проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Валерий Карпин высказался об идее матча сборной России против легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ).

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами