«ПСЖ» обратился к сборной России с просьбой насчет Сафонова

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что французский «ПСЖ» попросил национальную команду дать сыграть вратарю Матвею Сафонову в матче с Таиландом, передает Sport24.

«Мы хотим, чтобы все вратари сыграли. «ПСЖ» просил дать сыграть матч с командой, которая выше по рейтингу. Это будет Таиланд», — сказал Кафанов.

Сборная России проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Валерий Карпин высказался об идее матча сборной России против легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ).