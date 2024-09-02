Карпин высказался об идее матча сборной России против легионеров РПЛ

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин заявил о нецелесообразности матча национальной команды с легионерами Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

«А клубам это надо? А если травму получат? Идея красивая, но нецелесообразная», — сказал Карпин.

Сборная России проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее были названы новые соперники сборной России.