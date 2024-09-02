Яна Рудковская оскорбила маму фигуристки Парсеговой

Музыкальный продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в своем Telegram-канале прокомментировала судебную тяжбу против мамы 12-летней фигуристки Арины Парсеговой, назвав мать спортсменки неблагодарной.

«Академия «Ангелы Плющенко» судилась НЕ с девочкой 12 лет, а с ее хитрож….ой и неблагодарной мамой. Ничего не мешало Арине заниматься в частной академии по льготному абонементу. Тогда бы не пришлось ничего отдавать», — написала Рудковская.

Также Рудковская отметила, что мама Парсеговой хотела бесплатный абонемент, много подкаток, дополнительных занятий, платья для выступлений от 100 тысяч за каждое. Также она хотела проживание на территории академии и лучшие программы, а потом решила уйти, даже не поблагодарив академию, сказав «спасибо».

«За десять дней до ухода она еще приобрела дорогостоящие коньки за счет академии. Тут встал уже вопрос принципа, а не денег», — отметила Рудковская.

2 сентября Никулинский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Академии фигурного катания о взыскании денежных средств с матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Суд взыскал в пользу школы Плющенко 1,9 млн рублей.

Ранее девятилетняя ученица Плющенко сделала аксель в 9,5 оборотов.