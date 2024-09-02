Тренер «Зенита» назвал Соболева одним из лучших нападающих России

Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился мнением о новичке московского «Спартака» Александре Соболеве, назвав его одним из лучших нападающих России, передает «Чемпионат».

«Соболев добавит конкуренции. Он может бороться вверху, хорошо скидывать, создавать давление. Он один из лучших нападающих России», — сказал де Оливейра.

Официально о переходе Соболева из московского «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. При этом в заявку на матч седьмого тура Российской премьер-лиги с «Пари Нижним Новгородом», который прошел 31 августа, он не попал.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее было названо условие, при котором болельщики «Зенита» примут Соболева.