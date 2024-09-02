Футболист «Спартака» заявил, что не перешел бы в «Зенит»

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что не перешел бы в петербургский «Зенит», передает »РБ Спорт».

«Интерес «Зенита»? Мне лично никто не звонил. Что, если бы вышли на меня? Сказал бы — ребята, я в «Спартаке» сейчас», — сказал Литвинов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Литвинов провел за «Спартак» пять матчей, не отметившись забитыми мячами.

В прошлом туре «Спартак» принимал на своем поле казанский «Рубин». Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в этой встрече забил аргентинец Эсекьель Барко на 74-й минуте с пенальти. Красно-белые с 62-й минуты играли в меньшинстве: красную карточку получил полузащитник Роман Зобнин.

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе москвичей 14 очков после семи встреч.

Ранее легенда «Спартака» назвал лидера команды в текущем сезоне.