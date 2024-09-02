Названо условие, при котором болельщики «Зенита» примут Соболева

Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, при каком условии болельщики команды примут российского нападающего Александра Соболева. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Сам понимаешь, в футбол играют на поле. Понимаю, что некоторым это не нравится. Но если он будет забивать и отдавать передачи, думаю, его примут. Насколько я знаю, он очень хороший человек. И теперь будет защищать цвета «Зенита». Поэтому будем надеяться, что у нас он раскроется еще сильнее, чем в «Спартаке», — заявил он.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. При этом в заявку на матч седьмого тура Российской премьер-лиги с «Пари Нижним Новгородом», который прошел 31 августа, он не попал.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее стало известно, какую зарплату будет получать Соболев в «Зените».