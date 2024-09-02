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Названо условие, при котором болельщики «Зенита» примут Соболева

Тренер «Зенита» Оливейра: если Соболев будет много забивать, фанаты его примут

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ФК «Зенит»

Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, при каком условии болельщики команды примут российского нападающего Александра Соболева. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Сам понимаешь, в футбол играют на поле. Понимаю, что некоторым это не нравится. Но если он будет забивать и отдавать передачи, думаю, его примут. Насколько я знаю, он очень хороший человек. И теперь будет защищать цвета «Зенита». Поэтому будем надеяться, что у нас он раскроется еще сильнее, чем в «Спартаке», — заявил он.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. При этом в заявку на матч седьмого тура Российской премьер-лиги с «Пари Нижним Новгородом», который прошел 31 августа, он не попал.

Соболев был выведен из основы «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.

Ранее стало известно, какую зарплату будет получать Соболев в «Зените».

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