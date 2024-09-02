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«Обожаю русских»: американская чемпионка Паралимпиады об отношении к России

Американская чемпионка Паралимпиады Лонг заявила, что обожает русских людей

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Brittainy Newman/AP

16-кратная чемпионка Паралимпийских игр, американская пловчиха Джессика Лонг призналась, что с теплом относится к России. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, Россия у меня в сердце. Я родилась в России, у меня там было имя Татьяна. Я обожаю русских, эта страна занимает особое место в моей душе. Очень счастлива обратиться к жителям и России, и Иркутской области, откуда я родом. Всем большой привет!» — заявила спортсменка.

Лонг родилась в Братске без малых берцовых костей и многих костей стопы, при рождении ее назвали Татьяна. Мать оставила девочку в детском доме, а когда ей было 13 месяцев ее удочерила семья из США.

Лонг вышла на международную арену на летних Паралимпийских играх 2004 года в Афинах, Греция, выиграв три золотые медали по плаванию. Тогда ей было только 12 лет, она была самым юным членом паралимпийской команды США на тот момент.

Летние Паралимпийские игры — 2024 проходят в Париже. Российские спортсмены допущены, однако при выполнении ряда требований — в том числе, атлеты выступают в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете. Всего в Париж прибыло 85 российских спортсменов.

Ранее итальянского гребца Джакомо Перини лишили бронзы Паралимпиады из-за телефона в лодке.

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