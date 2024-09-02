Уволенный за оскорбление судьи директор «Оренбурга» заявил, что ни о чем не жалеет

Спортивный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» Дмитрий Андреев заявил, что не жалеет о своем увольнении из-за оскорбления арбитров. Слова Андреева приводит ODDS.ru.

Напомним, Андреев обвинил судей матча «Ростов» — «Оренбург» (3:2) в предвзятости и помощи ростовчанам, используя при этом нецензурную лексику.

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) наказал Андреева штрафом в 300 тысяч рублей и отстранением от футбольной деятельности сроком на три года, из них два года — условно. В связи с этим спортивный директор «Оренбурга» был уволен из клуба.

«Есть решение о моем отстранении, и логично, что я не смогу работать. Я не смогу помогать клубу даже дистанционно и консультативно. Буду ходить на футбол, получать удовольствие. Нет у меня никакого разочарования, все нормально, все хорошо», — сказал Андреев.

По словам спортивного директора «Оренбурга», он пять лет работал без отпуска и выходных. По этой причине он воспринимает вынужденный перерыв в работе как возможность отдохнуть и уделить внимание себе.

По словам Андреева, он «абсолютно спокойно» воспринял информацию о своем отстранении и последующем увольнении.

«Если философски подходить, то надо когда-то и себе время уделить, подумать, остановиться, переосмыслить. Ничего просто так не происходит», — сказал Андреев.

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